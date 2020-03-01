HIVE

Hive, temel ademi merkeziyet fikriyle Mart 2020'de başlatılan grafen tabanlı bir sosyal blok zinciridir. Hive'ın ana satış noktaları, gerçek ademi merkeziyetçiliği, hızı ve ölçeklenebilirliğidir. Diğer dikkate değer özellikler arasında, piyasada kullanıcı kabulü için en düşük engele sahip olması, hızlandırılmış güvenlik, entegre belirteç dağıtımı ve yaklaşmakta olan Smart Media Token entegrasyonu yer alıyor. Açık kaynak geliştirmeden sosyal oyunlara kadar çok çeşitli alanlarda yenilikçi projeler için ideal bir şantiyedir. Hive, dApp geliştirme için tercih edilen blok zinciri olmayı hedefliyor.

Kripto AdıHIVE

SıralamaNo.434

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.17%

Dolaşımdaki Arz501,925,214.024

Maksimum Arz∞

Toplam Arz501,925,214.024

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2020-03-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.418294589422955,2021-11-26

En Düşük Fiyat0.0779675247367639,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriHIVE

Sektör

Sosyal Medya

