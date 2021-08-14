HMT

HUMAN Protocol, çalışanların ve işletmelerin potansiyelini ortaya çıkaran merkeziyetsiz ve otomatikleştirilmiş iş piyasalarının oluşturulmasını desteklemektedir. Protokol, insanların iş talep ettiği ve tamamladığı sistemleri iyileştirmek için tasarlanmıştır. Bunu, işi veya katkıyı tokenleştirerek ve bu işi zincir üstü başlatma, değerlendirme ve ödeme sürecini otomatikleştirerek gerçekleştirir. HUMAN Protocol bu süreçleri otomatikleştirerek mevcut iş piyasalarındaki etkileşimleri önemli ölçüde iyileştirebilir ve blok zincirlerinin sağladığı küresel, izne tabi olmayan mikro ödemelerin mümkün kıldığı yeni piyasaların kilidini açabilir.

Kripto AdıHMT

SıralamaNo.4152

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.37403946,2021-08-14

En Düşük Fiyat0.00675297119393499,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

