Holdstation, sorunsuz alım satım ve varlık yönetimi için tasarlanmış bir “ürüne uygun topluluk” platformudur. Holdstation, zkSync'in önde gelen daimi DEX'i olarak Hesap Soyutlama teknolojisini Holdstation Cüzdanı, Holdstation DeFutures ve zkStarter launchpad ile entegre ederek DeFi'yi CeFi kadar sezgisel ve erişilebilir hale getirmektedir. Holdstation, Berachain'e stratejik bir odaklanma da dahil olmak üzere ekosistemini etkili girişimler ve geleceğe yönelik gelişmelerle sürekli olarak genişletmiştir.

Kripto AdıHOLDSTATION

SıralamaNo.1171

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)6.50%

Dolaşımdaki Arz7,903,700

Maksimum Arz30,000,000

Toplam Arz7,903,700

Dolaşım Oranı0.2634%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.56941235153372,2024-03-26

En Düşük Fiyat0.5987876567755669,2024-11-05

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

