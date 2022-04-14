HOLO

Holoworld AI, yapay zekâ aracıları, uygulamaları ve dijital fikri mülkiyetler (IP) için tasarlanmış merkeziyetsiz bir uygulama merkezidir. Holoworld AI, temelinde yapay zekâ tabanlı uygulamalar için bir uygulama mağazası olarak çalışır. Bu uygulamalar, otonom aracılar, üretken medya araçları ve etkileşimli içerik sistemleri dâhil olmak üzere yapay zekâya özgü uygulamalardır. Blok zinciri tabanlı kimlik, sahiplik ve ödeme katmanlarını yapay zekâ odaklı yardımcı programlarla birleştiren platform, yaratıcıların bağımsız olarak çalışabilen veya birbirleriyle etkileşime girebilen dijital ürünler geliştirmelerine ve paylaşmalarına olanak tanır. Bu tasarım, tek bir ekosistemde keşfedilebilirlik, para kazanma ve birlikte çalışabilirlik sunarak yapay zekâ kullanımının önündeki engelleri azaltmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıHOLO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz2,048,000,000

Toplam Arz2,048,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

