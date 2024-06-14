HOSKY

Hosky Token ($HOSKY), Cardano Ekosisteminde düşük kaliteli meme tokenlerinin olmaması ihtiyacından doğdu. Var olan mevcut ihtiyacın giderilmesini, her iyi çocuğun yapacağı şekilde giderdik. Kesinlikle düşük kaliteli meme tokenleri dışında yeni bir şey üretmiyoruz, finansal değer, akıl almaz teknoloji ya da büyük kazançlar vaat etmiyoruz, yalnızca doggo meme.

Kripto AdıHOSKY

SıralamaNo.1362

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz227,999,999,999,931

Maksimum Arz1,000,000,000,000,001

Toplam Arz1,000,000,000,000,001

Dolaşım Oranı0.2279%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000469432894668,2024-06-14

En Düşük Fiyat0.000000004215354442,2024-08-06

Herkese Açık Blok ZinciriADA

Sektör

Sosyal Medya

