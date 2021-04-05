HOT

Hydro (HOT), Yeni Nesil Hibrit Merkeziyetsiz Borsa Ağ Paylaşım Protokolüdür. Hydro, merkeziyetsiz borsa emri işleme alma kurallarını yeniden tanımlar ve emirleri paylaşmak için eşleştirme mekanizması sağlar. Hydro, merkeziyetsiz borsaları katılıma teşvik etmek maksadıyla 'Federe Likidite Havuzları' (FLP) mekanizmasına öncülük etti. Böylece, merkeziyetsiz borsalar hisse kanıtı aracılığıyla paylaşılan bir akış havuzunun üyesi olabilir. Ek olarak, sistem likidite sağlayarak teşvik şeklinde HOT olarak geri dönecektir.

Kripto AdıHOT

SıralamaNo.286

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz175,212,069,323.7825

Maksimum Arz∞

Toplam Arz177,619,433,541.14133

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03156761,2021-04-05

En Düşük Fiyat0.000218929983954,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

