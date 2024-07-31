HRT

HIRO, oyuncuların blok zinciri teknolojisi aracılığıyla gelir elde etmelerini sağlayan bir oyun hizmetidir. Değer değerlendirme ve kayıttan uzlaşmalara kadar, NFT işinin tüm sürecini blok zinciri teknolojisine dayalı olarak hızlı ve şeffaf bir şekilde etkili bir şekilde gerçekleştirir.

Kripto AdıHRT

SıralamaNo.4982

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.4295863340159147,2024-07-31

En Düşük Fiyat0.000026257519604845,2025-09-25

Herkese Açık Blok ZinciriDGC

Sektör

Sosyal Medya

