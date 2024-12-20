HSK

HSK, HashKey Group'un platform tokenidir ve küresel lisanslı borsalar, yatırım ve varlık yönetimi, tokenleştirme, altyapı hizmetleri ve daha fazlasını kapsayan tüm HashKey işletmelerinde kullanılacaktır. Ayrıca HSK, ekosistemin uzun vadeli büyümesini güçlendiren bir Katman 2 halka açık zincir olan HashKey Chain'in yerel tokeni ve gaz tokenidir.

Kripto AdıHSK

SıralamaNo.320

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4,44%

Dolaşımdaki Arz317 050 009

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı0.317%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.587574787960956,2024-12-20

En Düşük Fiyat0.23218482983383143,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

