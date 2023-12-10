HTM

Hatom, MultiversX'te DeFi'yi geliştirmeye adanmış eksiksiz bir Ekosistem oluşturdu ve diğer girişimlerin yanı sıra bir borç verme ve borç alma protokolü, likit staking, yerel bir stabil coin ve bir hizmet olarak borç verme dahil olmak üzere manzarayı şekillendirmek için tasarlanmış bir dizi ürün sunuyor. Hatom'un ekosistemi, MultiversX blok zincirinde ölçeklenebilirliği ve güvenliği vurgularken kullanıcılara DeFi hizmetlerine güvenli, şeffaf ve kullanıcı dostu erişim sağlamayı taahhüt eder.

Kripto AdıHTM

SıralamaNo.2348

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.75%

Dolaşımdaki Arz16,667,457

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.1666%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.5947183933695026,2023-12-10

En Düşük Fiyat0.03206119887523079,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriEGLD

HakkındaHatom, MultiversX'te DeFi'yi geliştirmeye adanmış eksiksiz bir Ekosistem oluşturdu ve diğer girişimlerin yanı sıra bir borç verme ve borç alma protokolü, likit staking, yerel bir stabil coin ve bir hizmet olarak borç verme dahil olmak üzere manzarayı şekillendirmek için tasarlanmış bir dizi ürün sunuyor. Hatom'un ekosistemi, MultiversX blok zincirinde ölçeklenebilirliği ve güvenliği vurgularken kullanıcılara DeFi hizmetlerine güvenli, şeffaf ve kullanıcı dostu erişim sağlamayı taahhüt eder.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
HTM/USDT
Hatom
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (HTM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
HTM/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (HTM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...