Hatom, MultiversX'te DeFi'yi geliştirmeye adanmış eksiksiz bir Ekosistem oluşturdu ve diğer girişimlerin yanı sıra bir borç verme ve borç alma protokolü, likit staking, yerel bir stabil coin ve bir hizmet olarak borç verme dahil olmak üzere manzarayı şekillendirmek için tasarlanmış bir dizi ürün sunuyor. Hatom'un ekosistemi, MultiversX blok zincirinde ölçeklenebilirliği ve güvenliği vurgularken kullanıcılara DeFi hizmetlerine güvenli, şeffaf ve kullanıcı dostu erişim sağlamayı taahhüt eder.

Kripto AdıHTM

SıralamaNo.2348

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.75%

Dolaşımdaki Arz16,667,457

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.1666%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.5947183933695026,2023-12-10

En Düşük Fiyat0.03206119887523079,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriEGLD

