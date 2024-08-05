HTX

HTX DAO, açık ve şeffaf, merkeziyetsiz özerk bir organizasyondur. Tüm kullanıcılar, geliştiriciler, tasarımcılar ve HTX tutanlar, DeFi ekosistemini oluşturmak ve HTX DAO'nun sürekli gelişimini sağlamak için yönetime katılabilir ve tüm ekosistem katılımcıları tarafından paylaşılan avantajlar sağlayabilir.

Kripto AdıHTX

SıralamaNo.3646

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz999,990,000,000,000

Toplam Arz999,990,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000003589163805033,2024-12-03

En Düşük Fiyat0.000000802556452034,2024-08-05

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.