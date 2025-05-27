HUMA

Huma, ilk PayFi ağıdır ve hızla büyüyen PayFi ekosisteminin öncüsüdür. Küresel ödeme kurumlarının stabil coinler ve zincir üstü likidite kullanarak 7/24 ödeme yapmasını sağlayarak geleneksel olarak yavaş olan finansal altyapıya hız, şeffaflık ve verimlilik getirir.

Kripto AdıHUMA

SıralamaNo.421

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.71%

Dolaşımdaki Arz2,269,583,333

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,999,997,754.78272

Dolaşım Oranı0.2269%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06927111521862415,2025-05-27

En Düşük Fiyat0.012664326914496583,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
HUMA/USDC
Huma Finance
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (HUMA)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
