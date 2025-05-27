HUMA

Huma, ilk PayFi ağıdır ve hızla büyüyen PayFi ekosisteminin öncüsüdür. Küresel ödeme kurumlarının stabil coinler ve zincir üstü likidite kullanarak 7/24 ödeme yapmasını sağlayarak geleneksel olarak yavaş olan finansal altyapıya hız, şeffaflık ve verimlilik getirir.

Kripto AdıHUMA

SıralamaNo.421

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.71%

Dolaşımdaki Arz2,269,583,333

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,999,997,754.78272

Dolaşım Oranı0.2269%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06927111521862415,2025-05-27

En Düşük Fiyat0.012664326914496583,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

