HUMP

HUMP AI, ikonik bir karakter olan Humpty Dumpty etrafında oluşturulmuş, yapay zekâ ile güçlendirilmiş bir GameFi ekosistemidir. Telegram'ın yeni nesil kullanıcıları için tasarlanan platform, zekâ yapay aracılarını kullanarak oyun deneyimini doğrular, zorluk seviyesini ayarlar ve kullanıcıların katılımını ödüllendirir. Kullanıcılar, indirme veya cüzdan gerektirmeden etkileşimli Telegram Mini Uygulaması aracılığıyla oyuna katılır, görevleri tamamlar, token kazanır ve gerçek zamanlı liderlik sıralamasında yükselirler.

Kripto AdıHUMP

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaHUMP AI, ikonik bir karakter olan Humpty Dumpty etrafında oluşturulmuş, yapay zekâ ile güçlendirilmiş bir GameFi ekosistemidir. Telegram'ın yeni nesil kullanıcıları için tasarlanan platform, zekâ yapay aracılarını kullanarak oyun deneyimini doğrular, zorluk seviyesini ayarlar ve kullanıcıların katılımını ödüllendirir. Kullanıcılar, indirme veya cüzdan gerektirmeden etkileşimli Telegram Mini Uygulaması aracılığıyla oyuna katılır, görevleri tamamlar, token kazanır ve gerçek zamanlı liderlik sıralamasında yükselirler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.