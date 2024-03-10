HUND

HUND, Solana blok zincirinde başlatılan ve sadakati, zekası ve çok yönlülüğüyle tanınan, evrensel olarak hayranlık duyulan Alman Çoban köpeği cinsinden ilham alan bir meme coin projesidir. Proje, bu özellikleri meraklılardan ve meme severlerden oluşan bir topluluğu teşvik eden dijital bir varlık haline getirmeyi ve Alman Çoban memeleri etrafında odaklanan canlı bir ekosistem aracılığıyla kripto para birimi ile dijital sanat arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıHUND

SıralamaNo.2687

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.11%

Dolaşımdaki Arz399,927,727.0570383

Maksimum Arz0

Toplam Arz399,985,984.19523233

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.058309264934050455,2024-03-17

En Düşük Fiyat0.000035172954125922,2024-03-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

