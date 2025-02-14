HVLO

Hivello'nun misyonu DePIN madenciliğini radikal bir şekilde basitleştirmek ve herkese açmaktır. Hivello, DePIN ağlarını hiper akıllı, süper basit bir düğüm uygulamasında toplayarak kullanıcıların DePIN madenciliğine erişmelerini sağlar. Madencilik ödül optimizasyonu için gelişmiş yapay zekâdan (Hivello Intelligence) yararlanan Hivello, donanımınıza, konumunuza ve ağ koşullarınıza bağlı olarak her zaman en kârlı DePIN'leri çıkarmanızı sağlar. Bu, teknik engelleri ortadan kaldırarak herkesin sıfır ön ücretle merkeziyetsiz altyapıya katılmasını ve kazanmasını kolaylaştırır.

Kripto AdıHVLO

SıralamaNo.2846

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz1,084,253,186.586948

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,986,367,747.506891

Dolaşım Oranı0.1084%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.004391539586819382,2025-02-14

En Düşük Fiyat0.000165744738665329,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

