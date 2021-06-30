HYDRA

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

Kripto AdıHYDRA

SıralamaNo.1636

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.29%

Dolaşımdaki Arz29,432,079.28267688

Maksimum Arz0

Toplam Arz32,131,948.7012053

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-06-30 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği52.17624526,2021-04-03

En Düşük Fiyat0.08778077746373587,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

