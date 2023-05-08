HYPC

HyperCycle, özellikle yapay zeka ile ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) mikro hizmetlerin zincir üzerinde güvenli, yüksek hızlı ve ucuz bir şekilde yürütülmesi için tasarlanmış yeni bir Layer 0++ blok zinciri mimarisidir. Ayrıca, TODA/IP deftersiz blok zincirinden, TODA varlık modelinden ve SingularityNET'in İtibar Kanıtı sisteminden yararlanan HyperCycle tasarımına genel bir bakış sunar.

Kripto AdıHYPC

SıralamaNo.1695

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz155,122,742

Maksimum Arz2,147,483,648

Toplam Arz2,147,483,648

Dolaşım Oranı0.0722%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.2883715820570467,2023-05-08

En Düşük Fiyat0.010110918641865436,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaHyperCycle, özellikle yapay zeka ile ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) mikro hizmetlerin zincir üzerinde güvenli, yüksek hızlı ve ucuz bir şekilde yürütülmesi için tasarlanmış yeni bir Layer 0++ blok zinciri mimarisidir. Ayrıca, TODA/IP deftersiz blok zincirinden, TODA varlık modelinden ve SingularityNET'in İtibar Kanıtı sisteminden yararlanan HyperCycle tasarımına genel bir bakış sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
HYPC/USDT
HyperCycle
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (HYPC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
HYPC/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (HYPC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...