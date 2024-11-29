HYPE

Hyperliquid, tamamen zincir üstü açık bir finansal sistem vizyonuyla inşa edilmiş performanslı bir blok zinciridir. Likidite, kullanıcı uygulamaları ve alım satım aktiviteleri, nihayetinde tüm finansı barındıracak birleşik bir platformda sinerji yaratır.

Kripto AdıHYPE

SıralamaNo.11

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0039%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)116.49%

Dolaşımdaki Arz336,685,219

Maksimum Arz999,533,278

Toplam Arz999,533,278

Dolaşım Oranı0.3368%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği59.39264633883768,2025-09-18

En Düşük Fiyat3.2002764730895623,2024-11-29

Herkese Açık Blok ZinciriHYPEREVM

HakkındaHyperliquid, tamamen zincir üstü açık bir finansal sistem vizyonuyla inşa edilmiş performanslı bir blok zinciridir. Likidite, kullanıcı uygulamaları ve alım satım aktiviteleri, nihayetinde tüm finansı barındıracak birleşik bir platformda sinerji yaratır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.