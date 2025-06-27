H

Humanity Protocol, gizliliğinizi tehlikeye atmadan gerçek ve benzersiz bir insan olduğunuzu kanıtlamak için tasarlanmış merkeziyetsiz bir kimlik ağıdır. Sıfır bilgi kriptografisi üzerine inşa edilmiş olan bu ağ, herkesin basit bir avuç içi taraması ile insanlığını doğrulamasını sağlar ve internet üzerinde ve gerçek hayatta çalışan güvenli, Sybil dirençli bir kimlik oluşturur. Humanity Protocol, internetin eksik olan güven katmanını oluşturarak kimliği ifşa etmeden insanlığı kanıtlamaktadır.

Kripto AdıH

SıralamaNo.139

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)6.57%

Dolaşımdaki Arz2,200,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.22%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.38871674247323984,2025-10-25

En Düşük Fiyat0.01799202366031281,2025-06-27

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

