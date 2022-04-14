IAI

iAI, cinsiyet veya yaş farkı gözetmeksizin herkesin her zaman ve her yerden erişebileceği akıllı otomasyon çözümleri sunan bir AI Platform-as-a-Service (PaaS) oluşturmaya odaklanan çığır açıcı bir projedir. Misyonumuz, ileri teknolojileri günlük hayata sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimliliği, bağlantıyı ve sürdürülebilirliği artırarak AI ve Web3 ekosistemini dönüştürmektir.

Kripto AdıIAI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaiAI, cinsiyet veya yaş farkı gözetmeksizin herkesin her zaman ve her yerden erişebileceği akıllı otomasyon çözümleri sunan bir AI Platform-as-a-Service (PaaS) oluşturmaya odaklanan çığır açıcı bir projedir. Misyonumuz, ileri teknolojileri günlük hayata sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimliliği, bağlantıyı ve sürdürülebilirliği artırarak AI ve Web3 ekosistemini dönüştürmektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.