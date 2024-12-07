ICBX

ICBX, güçlü PoS güvenliği, DAO yönetişimi ve birlikte çalışabilirliğe sahip, hızlı, ölçeklenebilir ve EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Büyüyen bir ekosistem ve sürdürülebilirliğe yönelik net bir yol haritası ile çok çeşitli uygulamaları destekler.

Kripto AdıICBX

SıralamaNo.1149

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz19,292,413,946.42

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1929%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000884643643879396,2024-12-07

En Düşük Fiyat0.000043342386939507,2025-04-29

Herkese Açık Blok ZinciriICBX

HakkındaICBX, güçlü PoS güvenliği, DAO yönetişimi ve birlikte çalışabilirliğe sahip, hızlı, ölçeklenebilir ve EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Büyüyen bir ekosistem ve sürdürülebilirliğe yönelik net bir yol haritası ile çok çeşitli uygulamaları destekler.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.