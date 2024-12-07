ICBX

ICBX, güçlü PoS güvenliği, DAO yönetişimi ve birlikte çalışabilirliğe sahip, hızlı, ölçeklenebilir ve EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Büyüyen bir ekosistem ve sürdürülebilirliğe yönelik net bir yol haritası ile çok çeşitli uygulamaları destekler.

Kripto AdıICBX

SıralamaNo.1149

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz19,292,413,946.42

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1929%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000884643643879396,2024-12-07

En Düşük Fiyat0.000043342386939507,2025-04-29

Herkese Açık Blok ZinciriICBX

HakkındaICBX, güçlü PoS güvenliği, DAO yönetişimi ve birlikte çalışabilirliğe sahip, hızlı, ölçeklenebilir ve EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Büyüyen bir ekosistem ve sürdürülebilirliğe yönelik net bir yol haritası ile çok çeşitli uygulamaları destekler.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ICBX/USDT
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