Ice Open Network (ION), kullanıcı dostu bir sürükle bırak dApp oluşturucu ile kusursuz merkeziyetsiz uygulamalara olanak tanıyan ve Web3 entegrasyonunu herkes için erişilebilir kılan, yüksek oranda ölçeklenebilir ve hızlı bir Katman 1 blok zinciridir. ION, kimlik doğrulama, sosyal medya ve güvenli veri yönetimi dahil olmak üzere çeşitli hizmetler için dijital etkileşimleri geliştirerek geniş bir kitlenin erişimine sunmakta ve blok zinciri ekosisteminde yeni bir standart belirlemektedir.

Kripto AdıICENETWORK

SıralamaNo.821

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.16%

Dolaşımdaki Arz6,615,204,261.41

Maksimum Arz0

Toplam Arz21,150,537,435.26

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.31287622386434477,2024-01-20

En Düşük Fiyat0.001566757791571258,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

