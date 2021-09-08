IDEX

IDEX (IDEX) bir kripto para tokenidir ve Ethereum platformunda yer almaktadır. IDEX, dolaşımda 519.251.085,403 ila 1.000.000.000 mevcut arza sahiptir. IDEX'in bilinen son fiyatı 0,051546 USD idi ve son 24 saatte -%5,87 düşmüştür. Şu anda 4 aktif piyasada işlem görmektedir ve son 24 saat içinde 330.723,128 USD değerinde işlem görmüştür.

Kripto AdıIDEX

SıralamaNo.894

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.32%

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.97451541,2021-09-08

En Düşük Fiyat0.00855880795496,2020-03-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

