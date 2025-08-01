IDOL

$IDOL token, MEET48 ekosisteminin temel fayda tokenidir ve Yapay Zekâ destekli eğlence platformu, Launchpad, metaverse ve Web3.0 uygulamaları içindeki çok çeşitli işlevleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Kripto AdıIDOL

SıralamaNo.582

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.48%

Dolaşımdaki Arz1,046,400,000

Maksimum Arz4,800,000,000

Toplam Arz4,800,000,000

Dolaşım Oranı0.218%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04187726181490255,2025-09-04

En Düşük Fiyat0.010319240493670556,2025-08-01

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
IDOL/USDT
MEET48
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (IDOL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
