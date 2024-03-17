ID

SPACE ID, Web3 etki alanlarını keşfetmek, kaydetmek, alım satımını yapmak ve yönetmek için tek noktadan kimlik platformuyla evrensel bir isim hizmeti ağı kuruyor. Ayrıca, blok zincirlerindeki geliştiriciler için bir Web3 Ad SDK'sı ve API'si içerir ve herkesin kolayca bir Web3 kimliği oluşturması için çok zincirli bir isim hizmeti sağlar.

Kripto AdıID

SıralamaNo.289

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.51%

Dolaşımdaki Arz1,210,966,683.3614721

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz1,995,077,793.0281389

Dolaşım Oranı0.6054%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.829245193291274,2024-03-17

En Düşük Fiyat0.05634681582959295,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSPACE ID, Web3 etki alanlarını keşfetmek, kaydetmek, alım satımını yapmak ve yönetmek için tek noktadan kimlik platformuyla evrensel bir isim hizmeti ağı kuruyor. Ayrıca, blok zincirlerindeki geliştiriciler için bir Web3 Ad SDK'sı ve API'si içerir ve herkesin kolayca bir Web3 kimliği oluşturması için çok zincirli bir isim hizmeti sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.