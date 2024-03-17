ID

SPACE ID, Web3 etki alanlarını keşfetmek, kaydetmek, alım satımını yapmak ve yönetmek için tek noktadan kimlik platformuyla evrensel bir isim hizmeti ağı kuruyor. Ayrıca, blok zincirlerindeki geliştiriciler için bir Web3 Ad SDK'sı ve API'si içerir ve herkesin kolayca bir Web3 kimliği oluşturması için çok zincirli bir isim hizmeti sağlar.

ID

Sıralama No.289

Piyasa Değeri $0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer $0.00

Pazar Payı %

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa) 0.51%

Dolaşımdaki Arz 1,210,966,683.3614721

Maksimum Arz 2,000,000,000

Toplam Arz 1,995,077,793.0281389

Dolaşım Oranı 0.6054%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği 1.829245193291274, 2024-03-17

En Düşük Fiyat 0.05634681582959295, 2025-10-10

Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Sektör

Sosyal Medya

Borsa DEX+
ID/USDT
SPACE ID
