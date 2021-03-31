ILV

Illuvium, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz, NFT toplama ve otomatik savaş oyunudur. Hiper ölçeklenebilir immutable-X, Katman 2 çözümü ile entegre olan Illuvium oyuncuları, varlık basımı veya takası için sıfır gaz ücretine ve saniyenin altında işlem sürelerine erişebilir ve bunların tümü kullanıcılar tarafından korunur.

Kripto AdıILV

SıralamaNo.431

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)162.56%

Dolaşımdaki Arz6,758,345.90639319

Maksimum Arz0

Toplam Arz9,110,594.23202211

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-03-31 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2868.94660798,2021-05-29

En Düşük Fiyat6.721368631805553,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

