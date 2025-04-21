IMT

Immortal Rising 2, 2024 BAFTA ödüllü bir oyun tasarımcısı tarafından geliştirilen, piyasaya sürüldükten sonra Google Play Store ve iOS App Store'da zirveye yerleşen, şu anda Immutable zkEVM'de 1 numaralı oyun olarak listelerin başında yer alan ve web2'den web3'e gelecek bir milyon oyuncuyu bünyesine katan yeni nesil bir mobil idle RPG'dir.

Kripto AdıIMT

SıralamaNo.4370

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.016477465242599076,2025-06-07

En Düşük Fiyat0.002325794475909858,2025-04-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

