IMX

Immutable X, kullanıcı veya varlık güvenliğinden ödün vermeden anında alım satım, büyük ölçeklenebilirlik, para basma ve alım satım için sıfır gaz ücretiyle Ethereum'da Nitelikli Fikri Tapular (NFT'ler) için ilk katman ikili (L2) ölçeklendirme çözümüdür. Immutable X, StarkWare'in güçlü STARK kanıtlama ve toplama teknolojisiyle geliştirilmiş, NFT ölçeklemesinde şimdiye kadar yapılmış teknik olarak en gelişmiş çözümdür. IMX tokeni, kullanıcıların alım satım gibi ağ öncesi etkinlikler gerçekleştirerek kazanabilecekleri ve ücret ödemek, yönetişim gerçekleştirmek veya protokolde hisse almak için kullanılabilen Immutable X protokolünün yerel ERC20 fayda tokenidir.

Kripto AdıIMX

SıralamaNo.82

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.00%

Dolaşımdaki Arz1,988,972,529.209814

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0.9944%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği9.49739338704633,2021-11-26

En Düşük Fiyat0,2021-11-05

Herkese Açık Blok ZinciriETH

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.