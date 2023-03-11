INDY

Indigo Protocol, Cardano üzerine inşa edilmiş, dijital ve gerçek dünya varlıklarına zincir üstü fiyat maruziyeti sağlayan bir sentetikler protokolüdür.

Kripto AdıINDY

SıralamaNo.1232

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.20%

Dolaşımdaki Arz16,052,819

Maksimum Arz35,000,000

Toplam Arz35,000,000

Dolaşım Oranı0.4586%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.578412428341301,2023-07-14

En Düşük Fiyat0.25998980053675613,2023-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriADA

HakkındaIndigo Protocol, Cardano üzerine inşa edilmiş, dijital ve gerçek dünya varlıklarına zincir üstü fiyat maruziyeti sağlayan bir sentetikler protokolüdür.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+

INDY/USDT
Indigo Protocol
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (INDY)
--
24 sa Hacim (USDT)
--

