Initia (INIT), iç içe geçmiş altyapı ve uyumlu ekonomi yoluyla tam değerlerini ortaya çıkarmak için uygulama zincirlerini birleştiren bir L1 blok zinciridir. Initia'nın temel felsefesi, veri kullanılabilirliği, birlikte çalışabilirlik ve oracle'lar gibi altta yatan altyapı üzerinde görüşe dayalı kararlar almaktır.

Kripto AdıINIT

SıralamaNo.774

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)10.78%

Dolaşımdaki Arz175,347,483.008358

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1753%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.441874884763229,2025-05-13

En Düşük Fiyat0.08092074060398502,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriINITIA

Sektör

