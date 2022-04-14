INI

InitVerse, InitVerse Labs liderliğinde yeni nesil Web3 iş altyapısını oluşturmaya kendini adamıştır. Temel ürünleri arasında şunlar bulunmaktadır: INIChain, dünyanın ilk TfhEVM'sini içeren temel katman halka açık blok zinciri, tam homomorfik şifreleme ile EVM'yi birleştiren bir gizlilik ağı. INISaaS, DApp oluşturma engelini önemli ölçüde azaltmak için yapay zeka araçlarını entegre eden bir geliştirme platformudur; INICloud, SaaS için geniş bilgi işlem kaynakları sağlamak üzere $INI'yi ödeme aracı olarak kullanan merkeziyetsiz bir bulut hizmetidir; INI Cloud Mining ise tüm PoW coin türlerini kapsayan bir bulut madenciliği platformudur. INIChain'in sağlam gizlilik, güvenlik ve verimlilik özelliklerinden yararlanan InitVerse, geliştirici topluluğunu güçlendirerek SaaS ile desteklenen yeni bir Web3 iş çağını başlatmaktadır.

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriINICHAIN

HakkındaInitVerse, InitVerse Labs liderliğinde yeni nesil Web3 iş altyapısını oluşturmaya kendini adamıştır. Temel ürünleri arasında şunlar bulunmaktadır: INIChain, dünyanın ilk TfhEVM'sini içeren temel katman halka açık blok zinciri, tam homomorfik şifreleme ile EVM'yi birleştiren bir gizlilik ağı. INISaaS, DApp oluşturma engelini önemli ölçüde azaltmak için yapay zeka araçlarını entegre eden bir geliştirme platformudur; INICloud, SaaS için geniş bilgi işlem kaynakları sağlamak üzere $INI'yi ödeme aracı olarak kullanan merkeziyetsiz bir bulut hizmetidir; INI Cloud Mining ise tüm PoW coin türlerini kapsayan bir bulut madenciliği platformudur. INIChain'in sağlam gizlilik, güvenlik ve verimlilik özelliklerinden yararlanan InitVerse, geliştirici topluluğunu güçlendirerek SaaS ile desteklenen yeni bir Web3 iş çağını başlatmaktadır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.