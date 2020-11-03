INJ

Injective'in misyonu, merkeziyetsizlik yoluyla gerçekten özgür ve kapsayıcı bir finansal sistem geliştirmektir. Finans ve tak çalıştır Web3 modülleri için oluşturulmuş en hızlı blok zinciriyle Injective'in ekosistemi, yüksek düzeyde birlikte çalışabilir, ölçeklenebilir ve gerçekten merkeziyetsiz dApp'lerle bozuk bir finansal sistemi yeniden şekillendiriyor.

Kripto AdıINJ

SıralamaNo.83

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)89.92%

Dolaşımdaki Arz99,970,935.41

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği52.74994573512556,2024-03-14

En Düşük Fiyat0.65567454,2020-11-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

