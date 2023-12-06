INSP

Inspect, Web3'ün nabzı olan, X (Twitter) ve diğer sosyal ekosistemlerde kullanıcıları, kripto paraların ve NFT'lerin dinamik dünyasında yol almak için vazgeçilmez araçlar ve içgörülerle donatan yenilikçi bir katman 2 çözümüdür.

Kripto AdıINSP

SıralamaNo.1296

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz798,366,803

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7983%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.3073823161861293,2023-12-06

En Düşük Fiyat0.003948942101004962,2025-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaInspect, Web3'ün nabzı olan, X (Twitter) ve diğer sosyal ekosistemlerde kullanıcıları, kripto paraların ve NFT'lerin dinamik dünyasında yol almak için vazgeçilmez araçlar ve içgörülerle donatan yenilikçi bir katman 2 çözümüdür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.