INFINIT, herkesin akıllı aracılar ve doğal dil arayüzleri aracılığıyla DeFi fırsatlarını keşfetmesini, değerlendirmesini ve yürütmesini sağlayan yapay zekâ destekli bir DeFi zekâ protokolüdür. INFINIT özünde, KOL'ların ve DeFi uzmanlarının topluluklarıyla birlikte stratejiler oluşturup bunlardan para kazanabildiği, kullanıcıların ise tek bir tıklamayla çok adımlı DeFi stratejilerine erişip bunları uygulayabildiği merkeziyetsiz, aracı tabanlı bir altyapı olan Agentic DeFi Economy'ye güç verir. Yapay zekâ aracılarını, komut tabanlı bir arayüzü ve tek tıklamayla DeFi uygulamasını tek bir platformda birleştiren INFINIT, herkes için DeFi'ye erişimi basitleştirir ve demokratikleştirir.

