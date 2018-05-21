IOTX

""IoTeX (IOTX), Nesnelerin İnterneti (IoT) için otomatik olarak ölçeklenebilir ve gizlilik merkezli bir blok zinciri altyapısıdır. IoTeX, tüy kadar hafif, özel ve kolayca ölçeklenebilir, altta yatan yıkıcı blok zinciri teknolojisi ile IoT uygulamalarını destekleyen yeni nesil bir blok zinciri platformu oluşturmaya kendini adamıştır. IOTX belirteci, para aktarmak, dağıtılmış uygulamaları çalıştırmak ve topluluk katılımcılarını motive etmek için kullanılan IoTeX ağ ekosisteminin önemli bir parçasıdır. ""

Kripto AdıIOTX

SıralamaNo.312

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz9,441,368,979

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,441,368,983

Dolaşım Oranı0.9441%

Arz Tarihi2018-05-21 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.007 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.2610923318933593,2021-11-13

En Düşük Fiyat0.001215980583557388,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriIOTX

Hakkında""IoTeX (IOTX), Nesnelerin İnterneti (IoT) için otomatik olarak ölçeklenebilir ve gizlilik merkezli bir blok zinciri altyapısıdır. IoTeX, tüy kadar hafif, özel ve kolayca ölçeklenebilir, altta yatan yıkıcı blok zinciri teknolojisi ile IoT uygulamalarını destekleyen yeni nesil bir blok zinciri platformu oluşturmaya kendini adamıştır. IOTX belirteci, para aktarmak, dağıtılmış uygulamaları çalıştırmak ve topluluk katılımcılarını motive etmek için kullanılan IoTeX ağ ekosisteminin önemli bir parçasıdır. ""

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
IOTX/USDT
IoTeX Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (IOTX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
IOTX/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (IOTX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...