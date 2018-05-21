IOTX

""IoTeX (IOTX), Nesnelerin İnterneti (IoT) için otomatik olarak ölçeklenebilir ve gizlilik merkezli bir blok zinciri altyapısıdır. IoTeX, tüy kadar hafif, özel ve kolayca ölçeklenebilir, altta yatan yıkıcı blok zinciri teknolojisi ile IoT uygulamalarını destekleyen yeni nesil bir blok zinciri platformu oluşturmaya kendini adamıştır. IOTX belirteci, para aktarmak, dağıtılmış uygulamaları çalıştırmak ve topluluk katılımcılarını motive etmek için kullanılan IoTeX ağ ekosisteminin önemli bir parçasıdır. ""

Kripto AdıIOTX

SıralamaNo.312

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz9,441,368,979

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,441,368,983

Dolaşım Oranı0.9441%

Arz Tarihi2018-05-21 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.007 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.2610923318933593,2021-11-13

En Düşük Fiyat0.001215980583557388,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriIOTX

Sektör

Sosyal Medya

