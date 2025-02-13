IP

Story Network, EVM ve Cosmos SDK ile en iyi sonuçları elde eden, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir katman 1 blok zinciridir. Derin yürütme katmanı optimizasyonlarının yanı sıra %100 EVM uyumludur. Bu, IP gibi karmaşık veri yapılarını hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde işlemek için özel olarak oluşturulmuş grafik veri yapılarını destekler. Bunu ise IP grafikleri gibi karmaşık veri yapılarını marjinal maliyetlerle saniyeler içinde geçmek için önceden derlenmiş ilkelleri kullanarak, hızlı sonuçlandırma ve ucuz işlemler sağlamak için yüksek verimli bir konsensüs katmanı temelinde yapar. Story'nin "Proof-of-Creativity" Protokolü, Story Network üzerinde yerel olarak konuşlandırılmış bir akıllı sözleşme protokolüdür ve herhangi bir içerik üreticisinin IP'sini Story'ye aktarmasına olanak tanır. İçerik üreticiler, fikri mülkiyetlerini protokol üzerinde "IP Varlıkları" olarak kaydedebilirler. IP Varlıkları (IPA), protokoldeki temel programlanabilir IP meta verileridir.

Kripto AdıIP

SıralamaNo.70

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)36.01%

Dolaşımdaki Arz331,219,887

Maksimum Arz∞

Toplam Arz1,018,651,140

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği14.891916247145002,2025-09-21

En Düşük Fiyat1,2025-02-13

Herkese Açık Blok ZinciriSTORY

Sektör

Sosyal Medya

