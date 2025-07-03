IRC

IRIS Chain is an AI-powered blockchain ecosystem that integrates biometric iris recognition with decentralized data management to revolutionize personal healthcare. Users can scan their iris via smartphone or kiosk to receive instant AI-based health diagnostics while earning IRC tokens as rewards. These tokens can be used for health subscriptions, staking, or decentralized ID verification within the ecosystem. IRIS Chain’s mission is to empower individuals to monitor their health in real time while ensuring data privacy through blockchain technology.

Kripto AdıIRC

SıralamaNo.3986

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.213517579217701,2025-07-03

En Düşük Fiyat0.004390288558605807,2026-01-08

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaIRIS Chain is an AI-powered blockchain ecosystem that integrates biometric iris recognition with decentralized data management to revolutionize personal healthcare. Users can scan their iris via smartphone or kiosk to receive instant AI-based health diagnostics while earning IRC tokens as rewards. These tokens can be used for health subscriptions, staking, or decentralized ID verification within the ecosystem. IRIS Chain’s mission is to empower individuals to monitor their health in real time while ensuring data privacy through blockchain technology.

