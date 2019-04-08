IRIS

IRISnet, Cosmos-SDK'ya dayalı olarak geliştirilmiş bir zincirler arası hizmet ağıdır ve Bonded PoS konsensüsünü benimser ve karmaşık dağıtılmış ticari uygulamalar için yeni nesil bir genel zincir altyapısı sağlamayı amaçlar. IRISnet, topluluk katılımıyla zincir içi yönetişim yükseltmelerini yenilikçi bir şekilde uygular, düğümler ve ağlar gelecekte gelişmeye devam edebilir ve gelişmiş çapraz zincir hizmetleri dahil olmak üzere yeni işlevler sert çatallar olmadan sorunsuz bir şekilde yüklenebilir.

Kripto AdıIRIS

SıralamaNo.2049

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz1,620,429,460.9296896

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,131,665,359.4696774

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-04-08 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.2575 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.31768324,2021-04-11

En Düşük Fiyat0.000234721767649552,2025-07-07

Herkese Açık Blok ZinciriIRIS

Sektör

Sosyal Medya

