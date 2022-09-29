ISK

Iskra, oyunculara ve oyun geliştiricilere Web3 oyunlarının heyecanını keşfetmeleri için birinci sınıf bir yer sağlayan bir web3 oyun platformudur. Nihai görevimiz, Web3 oyun dünyasında çığır açmak ve yeni bir blok zinciri eğlence çağına öncülük etmektir. Iskra, oyunun geleceği için web3 ile insanların oyun oynama şeklini yeniden tanımlıyor.

Kripto AdıISK

SıralamaNo.1983

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz538,273,869.74

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz996,852,899.71

Dolaşım Oranı0.5382%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6174141988689682,2022-09-29

En Düşük Fiyat0.001912109795912397,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Iskra, oyunculara ve oyun geliştiricilere Web3 oyunlarının heyecanını keşfetmeleri için birinci sınıf bir yer sağlayan bir web3 oyun platformudur. Nihai görevimiz, Web3 oyun dünyasında çığır açmak ve yeni bir blok zinciri eğlence çağına öncülük etmektir. Iskra, oyunun geleceği için web3 ile insanların oyun oynama şeklini yeniden tanımlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
