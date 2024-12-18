ITHACA

Ithaca, profesyonel ve bireysel kullanıcılar için zaman ve olay ufukları arasında optimum risk paylaşımının yanı sıra herhangi bir dayanak üzerinde eksiksiz opsiyon, opsiyon stratejisi, yapılandırılmış ürün pazarları oluşturmak ve pazarlamak için modüler merkeziyetsiz altyapı sağlayan Gözetimsiz, Birleştirilebilir Opsiyon Protokolüdür.

Kripto AdıITHACA

SıralamaNo.2536

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz79,786,095

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0797%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.18434736365349902,2024-12-18

En Düşük Fiyat0.004525298197456994,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

