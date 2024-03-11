IVPAY

IVPAY perakende, e-ticaret ve otomatlar için bir kripto ödeme sistemidir. Kolaylaştırılmış süreçleri, başlamayı basit ve sorunsuz hale getirir. Karmaşık kurulumlara veda edin ve kripto dünyasına zahmetsizce merhaba deyin.

Kripto AdıIVPAY

SıralamaNo.1976

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz924,811,395.1336046

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.9248%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği42.96760386911836,2024-03-11

En Düşük Fiyat0.000991590421773839,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

