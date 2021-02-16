JASMY

Blok zinciri dağıtık depolama teknolojisi ve Jasmy'nin kendi veri şifreleme teknolojisi aracılığıyla veri değeri paylaşım platformu oluşturun.

Kripto AdıJASMY

SıralamaNo.121

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz49,444,999,677.16958

Maksimum Arz50,000,000,000

Toplam Arz50,000,000,000

Dolaşım Oranı0.9888%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.99431527,2021-02-16

En Düşük Fiyat0.002747024523852261,2022-12-29

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBlok zinciri dağıtık depolama teknolojisi ve Jasmy'nin kendi veri şifreleme teknolojisi aracılığıyla veri değeri paylaşım platformu oluşturun.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

