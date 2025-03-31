JLP

Blok zinciri projelerinin Web3 ekosistemi içinde piyasaya sürülmesine ve genişlemesine yardımcı olan bir fairlaunch platformudur. Ting Foundation ve UFIN Labs tarafından desteklenmektedir; bu iki firma 20 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermiş ve 200'den fazla projeyi desteklemiştir. JLaunchpad Alpha Hızlandırıcı Programı, mini uygulamalar, SocialFi, AI ve GameFi alanlarında gelecek vaat eden Web3 projelerini belirlemeye ve desteklemeye odaklanmıştır.

Kripto AdıJLP

SıralamaNo.4731

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.008487114292929202,2025-03-31

En Düşük Fiyat0.00025110873318845,2025-08-15

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

