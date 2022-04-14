JOHN

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App, dünya çapında sevilen Captain Tsubasa'yı Web 3.0 gücüyle birleştiren yeni nesil bir futbol oyunudur. Oyun geliştikçe JOHN, tüm ekosistemin büyümesini desteklemede kritik bir rol oynar ve oyuncuların uzun vadeli değerinden faydalanmalarını sağlar.

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HakkındaCaptain Tsubasa -RIVALS- | Mini App, dünya çapında sevilen Captain Tsubasa'yı Web 3.0 gücüyle birleştiren yeni nesil bir futbol oyunudur. Oyun geliştikçe JOHN, tüm ekosistemin büyümesini desteklemede kritik bir rol oynar ve oyuncuların uzun vadeli değerinden faydalanmalarını sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.