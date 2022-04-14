JUICY

Juicy.Meme is a creative launchpad where internet culture, community, and blockchain meet. We believe that memes are more than just jokes — they are the purest form of viral storytelling and collective imagination. Our mission is to empower every creator with a fair and transparent platform to launch their meme-driven ideas, turning inspiration into real, tradable tokens.

Kripto AdıJUICY

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
