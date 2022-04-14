JUNE

Amacımız, blok zinciri teknolojisini herkes için erişilebilir hale getirmektir. Juneo Supernet, hem kullanıcılar hem de kuruluşlar için güçlü, ölçeklenebilir ve güvenli bir merkeziyetsiz ekosistem sunar.

Kripto AdıJUNE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz45,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriJUNEO

HakkındaAmacımız, blok zinciri teknolojisini herkes için erişilebilir hale getirmektir. Juneo Supernet, hem kullanıcılar hem de kuruluşlar için güçlü, ölçeklenebilir ve güvenli bir merkeziyetsiz ekosistem sunar.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.