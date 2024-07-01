KANG

Kangamoon, benzersiz bir ekosistem oluşturmak için meme kültürü, Game-Fi ve Social-Fi'yi entegre eden topluluk odaklı bir kripto para projesidir. Oyna Kazan türü oyunların entegrasyonu, gelişmekte olan Game-Fi pazarından ve Social-Fi Pazarından yararlanarak ve $KANG tokenine daha fazla fayda sağlayarak ekosistemi daha da geliştirmektedir.

Kripto AdıKANG

SıralamaNo.4348

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz0

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1505855283420936,2024-07-01

En Düşük Fiyat0.000173076042516219,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

