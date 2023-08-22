KARAT

Karat, paylaşılabilir bir Web 2 & 3 ID veri katmanı oluşturmak için zincir üstü MPC ve ZK teknolojilerinden yararlanır. Karat, e-posta ve Twitter gibi kullanıcı verilerini şifreler, kullanıcının cüzdanına bağlar ve IPFS'de depolar. Kullanıcılara ve düğümlere daha sonra MPC özel anahtarı verilerek tüm veri erişim izinleri üzerindeki kontrolü tamamen merkezden uzaklaştırmaları sağlanır. Bu altyapının, Web3 sosyal, veri indeksleme, reklam sunumu ve oturum açma izni çağrıları gerektiren gelecekteki tüm Dapp'lerin altyapısı olması amaçlanmaktadır.

Kripto AdıKARAT

SıralamaNo.2631

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.04%

Dolaşımdaki Arz255,538,596

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz1,997,249,433

Dolaşım Oranı0.1277%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05802041506845649,2023-08-22

En Düşük Fiyat0.000463150077110209,2024-09-22

Herkese Açık Blok ZinciriZKSYNCERA

HakkındaKarat, paylaşılabilir bir Web 2 & 3 ID veri katmanı oluşturmak için zincir üstü MPC ve ZK teknolojilerinden yararlanır. Karat, e-posta ve Twitter gibi kullanıcı verilerini şifreler, kullanıcının cüzdanına bağlar ve IPFS'de depolar. Kullanıcılara ve düğümlere daha sonra MPC özel anahtarı verilerek tüm veri erişim izinleri üzerindeki kontrolü tamamen merkezden uzaklaştırmaları sağlanır. Bu altyapının, Web3 sosyal, veri indeksleme, reklam sunumu ve oturum açma izni çağrıları gerektiren gelecekteki tüm Dapp'lerin altyapısı olması amaçlanmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
KARAT/USDT
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