KARMA

Kalbi olan bir dijital para birimi - en önemli yerlere geri vermektedir. Teknolojik ilerlemenin sosyal sorumlulukla el ele gitmesi gereken bir dünyada, $KARMA basit ama güçlü bir vizyonla yaratılmıştır: $KARMA, kripto inovasyonu ile gerçek insan ihtiyaçları arasında istikrarlı, şeffaf ve sürdürülebilir bir köprü olmayı hedeflemektedir. Gerçek değerin sadece piyasalarda değil, insanların hayatlarında da yaratıldığına inancımız tamdır. Bu nedenle $KARMA, ihtiyaç duyulan ve gerçek bir fark yaratabileceği yerlere geri vermek için oluşturulmuştur.

Kripto AdıKARMA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,988,284

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaKalbi olan bir dijital para birimi - en önemli yerlere geri vermektedir. Teknolojik ilerlemenin sosyal sorumlulukla el ele gitmesi gereken bir dünyada, $KARMA basit ama güçlü bir vizyonla yaratılmıştır: $KARMA, kripto inovasyonu ile gerçek insan ihtiyaçları arasında istikrarlı, şeffaf ve sürdürülebilir bir köprü olmayı hedeflemektedir. Gerçek değerin sadece piyasalarda değil, insanların hayatlarında da yaratıldığına inancımız tamdır. Bu nedenle $KARMA, ihtiyaç duyulan ve gerçek bir fark yaratabileceği yerlere geri vermek için oluşturulmuştur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
KARMA/USDT
Karma Coin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KARMA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
KARMA/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KARMA)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...