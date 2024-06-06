KARRAT

KARRAT Protokolü, kullanıcıların NFT'lerden oyun içi oynanabilir karakterler oluşturmasına olanak tanıyan ve web3 ile oyun arasında dünya arasında köprü kurmayı ve aynı zamanda kitlelere diyalogsal yapay zeka sohbet robotlarının geleceğini açmayı amaçlayan bir dizi akıllı sözleşme ve diğer modüllerden oluşuyor. $KARRAT ve KARRAT Protokolünü entegre eden ilk oyun olan My Pet Hooligan, EPIC Games'te Erken Erişim (Alfa Öncesi) sürümünde merakla beklenen bir sosyal aksiyon oyunudur.

Kripto AdıKARRAT

SıralamaNo.1076

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.13%

Dolaşımdaki Arz731,120,427.3323325

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7311%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.26967282682687,2024-06-06

En Düşük Fiyat0.01081908897509966,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
