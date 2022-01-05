KASTA

Kasta, anında ve sınırsız eşler arası kripto işlemlerini mümkün kılan bir kripto ödeme platformudur. Dahası, aynı kripto para biriminde veya iki kullanıcı arasında yapılan ödemelerden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Kripto AdıKASTA

SıralamaNo.1384

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz763,589,514.5421

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,499,130,704.77

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.49219578143374,2022-01-05

En Düşük Fiyat0.005770562560230503,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

